Empate a uma bola com a UD Oliveirense em jogo-treino

Com os jogos da Taça de Portugal em curso, a turma do AC. Viseu, já arredada da prova rainha, realizou mais um jogo de preparação para o próximo encontro da Liga Sabseg. Frente à UD Oliveirense, registou-se um empate a uma bola, com o avançado da Guiné-Bissau Romy a fazer o tento para os beirões. Este foi o segundo jogo em dois dias do conjunto de Zé Gomes, já que durante o dia de ontem defrontaram o CF Canelas 2010, clube que milita na Liga 3, saindo derrotados por 2-1. André Carvalhas foi o autor do golo para o clube da 2ª Liga.O próximo jogo oficial dos beirões acontecerá dia 27, na receção ao Vilafranquense, 16º classificado da Liga Sabseg.