Famana Quizera está de volta ao Ac. Viseu

O novo reforço do Ac. Viseu para esta temporada, Famana Quizera, já está de volta aos trabalhos com o clube, depois de ter alinhado no onze inicial dos sub-20 portugueses contra a Polónia. O médio já tinha entrado a meio da partida contra a Roménia.





Quizera, que está nos viseenses por empréstimo do B. Monchengladbach da Alemanha, chegou com o rótulo de internacional sub-19, mas agora subiu para um escalão acima e conseguiu as duas primeiras internacionalizações, sendo a última a titular.Agora com 19 anos, o jogador ainda não fez nenhum encontro pela formação liderada por Zé Gomes, mas está disponível e pode já estrear-se na receção ao Farense.