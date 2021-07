FC Porto é um dos cinco adversários do Académico de Viseu na pré-época

O FC Porto é um dos cinco adversários do Académico de Viseu no calendário de pré-época dos beirões, que vão jogar na 2.ª Liga de futebol.

A SAD do clube beirão confirmou cinco partidas de preparação, todas fora de Viseu, já que o Estádio do Fontelo continua em obras até final de setembro, com a primeira partida agendada para sábado, 10 de julho, frente ao Rio Ave (II Liga).

Seguem-se partidas frente ao Anadia (Liga 3), dia 13 de julho, depois em 15 em Seia, frente ao Sporting da Covilhã (II Liga), e em 17 de julho, o jogo frente ao FC Porto. Os jogos de pré-época do Académico de Viseu terminam no dia seguinte, 18 de julho, frente a mais uma formação da I Liga, o Moreirense.

O Académico de Viseu continua, oficialmente, sem apresentar nenhum reforço para a época 2021/22, mas o plantel que trabalha às ordens de Zé Gomes tem, nos últimos dias, contado com algumas caras novas, casos de André Claro e Vítor Bruno, ambos ex-Vilafranquense, Pedro Monteiro, central que jogava no Feirense, e o avançado Ahmed Tety, costa marfinense que jogava no Al Jahra, do Kuwait, com as novidades de hoje a serem o médio Ericson (ex-Vizela) e o lateral esquerdo brasileiro Igor Milioransa (Grémio Anápolis - Brasil).

A nova temporada competitiva para o Académico de Viseu arranca com um duplo confronto com o Casa Pia, primeiro para a Taça da Liga (24 ou 25 julho) e depois no fim de semana de 07 e 08 de agosto, na primeira jornada da II Liga, com ambas as partidas a serem disputadas no Estádio Municipal de Aveiro que volta a ser casa emprestada dos viseenses enquanto decorrem as obras no Estádio do Fontelo.