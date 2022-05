Fernando Ferreira admite que a permanência "foi um alívio enorme para todos"

Em entrevista ao 'Jornal do Centro', Fernando Ferreira, capitão do Ac. Viseu, reviu a temporada conturbada do clube, que conseguiu a permanência na penúltima jornada. O médio dos viseenses confessou que o objetivo da equipa passava por fazer uma época mais tranquila: "Ninguém queria estar a passar por esta situação, mas estávamos nessa situação nas últimas jornadas e tínhamos de assumir a responsabilidade de manter o clube na 2° Liga."O assegurar da permanência foi "um alívio enorme para todos", admitiu Fernando Ferreira, que aponta para a união do grupo de trabalho do Ac. Viseu em alturas mais conturbadas da temporada como o fator-chave da resistência na Liga Sabseg. "Houve uma altura em que tivemos de ‘tocar’ os sinos e pôr-nos a trabalhar todos em conjunto. Em fevereiro, ninguém pensava que isto pudesse acontecer, mas aconteceu, tivemos de dar a volta a esta situação e unimo-nos todos. Isso fez com que nós conseguissemos este objetivo", disse ao referido jornal.Devido a um problema de iluminação no Estádio Municipal do Fontelo, casa do Ac. Viseu, os viriatos viram-se forçados a disputar os jogos em casa na cidade de Aveiro. O médio de 35 anos esclareceu que tal adversidade nunca serviu como desculpa para o conjunto de Viseu. "Como é lógico, o nosso objetivo e aquilo que sempre fizemos e queremos é jogar na nossa casa, no Fontelo. É o espaço que nós conhecemos e queremos, para que os nossos adeptos estejam mais próximos, mas nunca nos agarrámos a isso como desculpa para o que quer que fosse, porque não havia outro caminho senão jogar em Aveiro", afirmou.Com a permanência na segunda Liga já assegurada, o Ac. Viseu encerra a campanha no campeonato frente ao Penafiel, mas Fernando Ferreira garante que o objetivo dos viriatos é, não obstante, vencer: "Não vamos deitar agora tudo por água abaixo só porque o objetivo está conseguido. Iremos enfrentar uma equipa que tem os seus objetivos bem definidos e não vamos esperar facilidades do Penafiel, mas também o Penafiel não vai esperar facilidades do Académico."A partida está marcada para as 18 horas deste domingo, no Estádio Municipal de Aveiro.T.G.