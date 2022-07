Fernando Ferreira: «Com o decorrer do campeonato veremos se podemos lutar pelos lugares cimeiros»

Fernando Ferreira, antigo capitão e atual coordenador técnico do Ac. Viseu, está presente no Kick-Off, evento da Liga no qual se vai conhecer os calendários da 1ª e 2ª Liga, e perspetivou aquilo que pode ser a época dos viseenses.

“Todos partem da mesma posição, há muitas equipas a lutar pelos lugares cimeiros. Vamos lutar por todos os jogos e, com o decorrer do campeonato, veremos se podemos lutar pelos lugares cimeiros. Não vale a pena colocarmos objetivos irrealistas nesta fase da época, a 2ª Liga é propícia a surpresas”, começou a referir.





O antigo médio explicou ainda como está a ser a transição dos relvados para o mundo do dirigismo: “As pessoas do clube têm-me ajudado muito neste ‘pós-relvados’. O clube está a reestruturar-se e acharam por bem eu fazer parte dessa reestruturação. Vou dar o meu melhor para atingirmos os nossos objetivos. A decisão já estava maturada, foram muitos anos e muitos infortúnios. No entanto, queria manter-me no futebol nesta fase da minha vida”.