Fernando Ferreira termina carreira e é o novo coordenador de equipa do Ac. Viseu

Aos 35 anos, Fernando Ferreira pendurou as botas e pôs termo à carreira como futebolista. O até então médio tomou a decisão de deixar os relvados e vai agora juntar-se à estrutura do Ac. Viseu, assumindo a pasta de coordenador de equipa.Depois de 17 anos ao mais alto nível, Fernando Ferreira passa agora para o lado de fora. No currículo ficam passagens por Casa Pia, Espinho, Real SC, Belenenses, Marítimo, Tondela e Ac. Viseu, clube com o qual teve a maior ligação.