Fernando Ruas: «O Académico e o Sr. Albino confundiam-se»

Depois do falecimento de António Albino, presidente da direção e acionista da SAD do Ac. Viseu, Fernando Ruas, autarca do município de Viseu, abriu a reunião desta quinta-feira da Câmara com uma mensagem de condolências."O senhor Albino habitou-nos a um tratamento muito próximo. Era um homem que se dedicou ao Académico de alma e coração e isso ninguém lhe pode negar. Portanto, quem dirige uma instituição tão importante merece o reconhecimento institucional, que é aquilo que fiz. Pessoalmente, irei dar os sentimentos à família e um abraço de solidariedade por parte da Câmara Municipal. O Académico e o Sr. Albino confundiam-se", referiu, citado pelo Jornal do Centro.António Albino estava à frente dos destinos dos beirões desde 2006.