Gil Oliveira e o duelo com o Torreense: «Queremos ganhar e dar essa alegria aos adeptos»

"Acreditamos que na 2ª Liga não existem jogos fáceis, nem a tabela descreve aquilo que vai ser a dificuldade do jogo. O encontro de sábado trará problemas, como todos trazem, mas problemas diferentes", explicou, reconhecendo o momento das formações: "As duas equipas ainda não terem vencido é algo que deve preocupar os dois grupos e aumentar a motivação para procurar a vitória. Da nossa parte, vai existir uma intenção total de ganhar o jogo e dar essa alegria aos adeptos. Esperamos uma abordagem positiva."Em relação ao adversário, Gil Oliveira espera um Torreense também a lutar pelos três pontos: "Espero um Torreense dificil de enfrentar, que vai também à procura do resultado, com as suas armas, que são diferentes das nossas. Temos de resolver essas dificuldades com naturalidade e crença, com a imagem de uma equipa com futebol positivo e que quer ganhar desde o primeiro minuto."O Ac. Viseu recebe o Torreense este sábado, pelas 11 horas.