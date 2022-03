Gril convocado para a seleção sub-21 da Eslovénia

Domen Gril, guarda-redes do Ac. Viseu, foi convocado para a seleção sub-21 da Eslovénia para a próxima jornada de qualificação para o campeonato da europa do escalão que irá decorrer em 2023.O jovem de 20 anos irá viajar para o Kosovo depois do jogo frente ao Rio Ave, onde a sua seleção irá disputar um duplo compromisso contra a formação local.O Académico afirma que é "um orgulho" poder contar com jogadores que "internacionalizam pelas suas seleções".