Gril eleito melhor guarda-redes da Liga Sabseg em 2022/23

A Liga Portugal anunciou, esta terça-feira, que Domen Gril, do Ac. Viseu, foi o guarda-redes escolhido para o 11 do ano da Liga Sabseg, numa votação levada a cabo pelos treinadores e capitães de equipa da competição.Titular indiscutível na baliza dos viriatos, o esloveno, de 22 anos, disputou 31 jogos no campeonato, somando mais de 3 mil minutos de utilização, 87 defesas e cinco jogos sem sofrer golos.Esta foi a segunda época de Gril no clube, que se transferiu em definitivo para o Ac. Viseu no verão de 2022, depois de ter representado os viriatos por empréstimo do Hoffenheim.