Hattrick de Moshood na vitória do Leixões sobre o SC Rio Tinto

O Leixões realizou, na manhã deste sábado, o último jogo de preparação antes do arranque da Liga Sabseg, tendo alcançado uma vitória expressiva, por 6-0, na receção ao SC Rio Tinto, formação que milita na Divisão de Elite da AF Porto.

Com algumas dezenas de adeptos presentes nas bancadas do Estádio do Mar, Moshood foi a figura de maior destaque da partida, assinando um hattrick ainda na 1.ª parte. Renato Soares, de penálti, fez o outro golo que permitiu à equipa de Matosinhos chegar ao intervalo a vencer por 4-0. No 2.º tempo, Darnlei, na sequência de um canto, e Jorginho, médio dos sub-23, deram contornos de goleada à vitória dos bebés do Mar.

Para esta partida, Pedro Ribeiro apresentou um onze com Moura, Fábio Baptista, Emmanuel Iroanya, Fernando Almeida, Paulité, Zag, Renato Soares, Avto, Cesar Gomez e Moshood. Jogaram ainda: Fábio Matos, Ricardo Teixeira, Adriano Amorim, Arome, Miguel Silva, Lawrence, Ivaldo, Jorginho, Rúben Martins, Bright Godwin, Silvano e Pedro Silva.

Entre os utilizados, destaque para Emmanuel Iroanya, central que representou o Salgueiros na época passada e que ainda não foi apresentado como reforço para a nova época.

Após o final do encontro, os jogadores do Leixões estiveram alguns minutos a distribuir autógrafos e fotografias pelos adeptos que assistiram à partida.

O Leixões vira agora o foco para a estreia na Liga Sabseg, no dia 13 de agosto, com uma visita ao terreno do Penafiel, pelas 14 horas.