Histórico dá força à estreia de Pedro Ribeiro no Ac. Viseu

Depois de rescindir contrato com Zé Gomes, o Ac. Viseu prepara o embate com o Penafiel já com Pedro Ribeiro à frente da equipa. O tempo de trabalho do novo treinador até ao jogo não será muito, mas a verdade é que o técnico tem um registo histórico interessante no que a estreias diz respeito.Nas quatro equipas que orientou, Pedro Ribeiro apenas não venceu o primeiro jogo em uma ocasião, no caso no Gil Vicente (derrota por 2-1 com o Santa Clara, em 2017/18). Nos sub-23 do Belenenses SAD, em 2019/20, Pedro Ribeiro arrancou com um triunfo (4-0) frente ao Feirense e, nessa mesma época, venceu o primeiro jogo ao serviço da equipa principal (3-1, frente ao Marítimo). No Peanfiel, em 2020/21, a estreia também foi positiva, já que os durienses bateram o Sp. Covilhã por 1-0.