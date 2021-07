Igor Milioransa oficializado como reforço do Ac. Viseu

Depois da pesada derrota frente ao Casa Pia, o Ac. Viseu inicia a semana de trabalho com novidades. Nesse sentido, o conjunto viseense anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Igor Milioransa.





Com passagens por Osasco Audax, Grémio Osasco, Jaraguá, Vila Nova e Grémio Anápolis, o defesa-esquerdo prepara-se agora para viver a sua primeira experiência no futebol europeu. No conjunto viseense, Milioransa vai ter a concorrência de Vítor Bruno no lado esquerdo da defesa.No plano desportivo, os viriatos iniciam a Liga Sabseg frente ao Casa Pia.