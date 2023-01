Igor Milioransa: «Talvez nenhum de nós volte a ter uma oportunidade destas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A eliminação nas meias-finais da Allianz Cup não retiraram o sentimento de dever cumprido a Igor Milioransa. "Foi uma oportunidade única para nós. Sabíamos que seria sempre um jogo muito difícil. Desfrutámos, tentámos dar o nosso melhor e agora é desejar boa sorte ao adversário", disse o defesa brasileiro do Académico de Viseu, em declarações aos microfones da Sport TV, após a derrota () diante do FC Porto, em Leiria.E prosseguiu: "O FC Porto entrou forte, como é seu hábito. Tentámos aguentar, mas não conseguimos. Na resposta procurámos apresentar o nosso estilo de jogo, mas o adversário foi muito forte. Talvez nenhum de nós volte a ter uma oportunidade destas. Foi por isso que procurámos aproveitar ao máximo, usufruir do momento e agora é descansar porque há mais competição pela frente", terminou.