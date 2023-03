Jogadores do Ac. Viseu distribuíram autógrafos na Escola B1 de Jugueiros

Em mais uma ação de aproximação do clube aos adeptos, alguns elementos do plantel principal do Ac. Viseu deslocaram-se esta quarta-feira à Escola B1 de Jugueiros, onde tiveram oportunidade de passar alguns momentos de convívio com os jovens estudantes.Nesta iniciativa estiveram presentes Vítor Bruno, Luisinho, Famana Quizera e Rafa Bandeira, que distribuíram autógrafos e fizeram as delícias das crianças deste estabelecimento escolar.No plano desportivo, o Ac. Viseu regressa ao campeonato no domingo, com uma visita ao Leixões, pelas 14 horas, alusiva à 26.ª jornada.