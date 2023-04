Jogadores do Ac. Viseu regressam às iniciativas sociais com visita à Escola B1 de Fragosela

Em nova visita com o intuito de aproximar o clube às gentes da cidade, elementos do plantel principal do Ac. Viseu deslocaram-se esta quarta-feira à Escola B1 de Fragosela, onde tiveram a oportunidade de partilhar momentos de convívio e espalhar alegria junto dos jovens estudantes do estabelecimento.Mbaye, Labila, Tiago Mesquita e Ramírez foram os jogadores presentes nesta visita, sendo que para além da habitual distribuição de autógrafos, houve ainda espaço para outros momentos de interação com as crianças, com direito a jogo de futebol.Em declarações aos meios do clube, Tiago Mesquita, o defesa de 32 anos, reforçou que o objetivo de iniciativas como esta passa por "aproximar a cidade ao clube, para que mais pessoas se desloquem ao Estádio do Fontelo", contribuindo assim para "um maior apoio durante as partidas, que se tem sentido pela moldura humana demonstrada dos últimos jogos".O lateral destacou também o trabalho realizado pelo departamento de marketing e comunicação do clube, sublinhando a sua importância para "o grande desenvolvimento do Ac. Viseu, através de bonitas iniciativas de solidariedade" e considerando que estas "darão uma força extra ao plantel nos momentos decisivos que se aproximam".O Ac. Viseu regressa à ação no sábado, com uma receção à UD Oliveirense, pelas 11 horas, alusiva à 29.ª jornada da Liga Sabseg.Autor: