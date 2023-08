Jogo de apresentação do Ac. Viseu com cariz solidário

O Ac. Viseu revelou esta sexta-feira, em comunicado enviado à imprensa, que os bilhetes para o último jogo de preparação desta pré-época, marcado para este sábado, pelas 10h30, no Estádio do Fontelo, terão o custo simbólico de 1 euro, sendo que as receitas vão reverter na sua totalidade para a Turma do Funil / Lenda Rebelde Associação, instituição de solidariedade social que apoia crianças desfavorecidas e em situação de risco.Inserido no âmbito do KICKOFF, evento de apresentação do Ac. Viseu, que terá como momento alto a apresentações dos plantéis e equipas técnicos dos séniores, sub-23 e sub-19 no Adro da Sé de Viseu, a partir das 19 horas, o particular terá como adversário a UD Oliveirense."Desafiamos todos a estarem presentes, no jogo e no restante programa. Mais do que uma apresentação oficial, o KICKOFF do Académico de Viseu Futebol Clube é mais uma vez um momento de celebração do futebol de Viseu, do clube e do seu projeto de vocação formadora, mas também da ligação à cidade de Viseu. Cresceremos e teremos sucesso juntos", afirmou Mariano Lopez, presidente do clube e da SAD, em declarações aos meios do clube.O evento contará ainda com a animação do DJ Jony Beat, da TunaDão 1998 e também do grupo de dança Movimenta, num espaço que terá insufláveis, pinturas faciais, entre outros pontos de interesse.