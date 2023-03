Jogo entre Ac. Viseu e E. Amadora bate recorde de assistência na Liga Sabseg

Na tarde do passado domingo, nem a chuva afastou os adeptos do Estádio do Fontelo, que foi palco do encontro entre Ac. Viseu e E. Amadora e captou a atenção de 4.657 adeptos, segundo os números oficiais da Liga Portugal, tornando-se assim no jogo com maior assistência da competição na presente temporada.Os sócios e simpatizantes do Ac. Viseu, empolgados pela boa campanha que a equipa tem vindo a realizar no campeonato, têm respondido em grande número aos jogos em casa, conseguindo que os viseenses contem com quatro jogos entre os dez melhores em termos de afluência.Até aqui, o jogo da Liga Sabseg com mais adeptos nas bancadas era o Farense-Benfica B, da 16.ª jornada, com 4.655 espectadores. O duelo do Fontelo, deste domingo, teve mais duas pessoas...À passagem da ronda 23, os viriatos ocupam a quarta posição na Liga Sabseg (39 pontos) e estão na luta acesa pela subida de divisão, atrás de Farense (41 pontos), E. Amadora (42 pontos) e Moreirense (53 pontos), sem descartar o Vilafranquense que segue na perseguição com 36 pontos somados.A.S.