Jorge Costa antes do jogo com o Leixões: «É importante não andarmos em bicos de pés»

O Ac. Viseu até pode ter vencido os quatro últimos jogos que disputou, mas Jorge Costa não aceita qualquer tipo de euforia no seio da sua equipa."É importante não andarmos em bicos de pés ou nariz no ar porque vimos de quatro vitórias consecutivas. É preciso perceber como é que se ganha e o que corre menos bem. Temos de ser sérios diariamente, humildes, continuar a trabalhar e dar o máximo nos jogos", começou por explicar o técnico, em declarações difundidas pelo ‘Jornal do Centro’.O técnico analisou ainda o Leixões, adversário desta quarta-feira: "É uma boa equipa, com um futebol muito positivo e não tem nada a perder. Espero um belíssimo jogo de futebol, um jogo aberto com duas equipas que gostam de jogar. Se os três pontos forem conseguidos, mais os jogadores vão acreditar naquilo que é proposto, mais confiança vamos ter e mais risonho será o futuro ".O início do jogo está agendado para as 15h30.