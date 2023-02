Jorge Costa assume sonho de conseguir eliminar o FC Porto: «Não temos nada a perder»

Jorge Costa assume a reduzida percentagem de sucesso que reveste o Académico de Viseu na eliminatória da Taça de Portugal a disputar frente ao FC Porto, mas também vincou a ideia de crescimento em perspetiva e a esperança de um desenrolar distinto do desafio que os dois emblemas disputaram há duas semanas para a Allianz Cup, que terminou com uma vitória robusta (3-0) dos dragões."Falar de percentagens é sempre complicado porque estão todas do lado do FC Porto por todos os motivos e mais alguns, mas a nossa motivação é enorme e ansiedade também, além de que não temos nada a perder", asseverou o treinador, para logo de seguida alimentar a esperança de um desfecho favorável: "É evidente que gostava de sair com uma vitória, mas nós não temos pressão nenhuma, nem nenhuma obrigação e o mais importante é ficar com a sensação que valeu a pena, até porque é só um jogo e num jogo tudo pode acontecer".Defesa de interesses, contudo, que Jorge Costa admite estar dependente de uma imagem diferente da que o Académico de Viseu patenteou no final de janeiro no Estádio do Dragão."Espero que tenhamos aprendido com o que fizemos de menos bom na Allianz Cup frente ao FC Porto, na certeza que esta segunda oportunidade é em nossa casa, o que também é positivo, porque o relvado está bom e é um jogo que deixa a cidade orgulhosa. No Dragão acho que não acusamos a pressão, mas também cometemos diversos erros frente a um adversário que costuma entrar muito forte e, regra geral, acaba por resolver os jogos na primeira meia-hora. Acho que tivemos respeito a mais. O respeito é bonito e temos de o ter, mas também temos de ser mais corajosos e atrevidos, pelo que agora espero um desenrolar diferente e que a resposta possa ser melhor".