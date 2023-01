Jorge Costa: «Continuamos a crescer, mas sempre com os pés assentes na terra»

Com o intuito de prolongar a sequência positiva de resultados, o Ac. Viseu recebe o FC Porto B, este sábado, num duelo entre duas formações nos lugares cimeiros da tabela classificativa da Liga Sabseg. Nesse sentido, Jorge Costa espera dificuldades frente aos dragões, até pelo desafio que representa a preparação frente a uma equipa B."É sempre complicado para a nossa observação quando jogamos contra as equipas B, porque podem alterar muita coisa. No entanto, por muito que eles alterem, há uma coisa que não muda: a sua qualidade. São jovens e muitos deles são o futuro do futebol português", explicou o treinador, em declarações reproduzidas pelo Jornal do Centro, assumindo estar à espera de "um jogo aberto com duas equipas que gostam de jogar e que valorizam o futebol".Embora tenha triunfado no reduto do Penafiel, Jorge Costa não ficou totalmente convencido com a exibição e quer ver melhorias frente ao FC Porto B, sublinhando a necessidade da equipa continuar a crescer. "Vamos ter um Académico com muita vontade de melhorar aquilo que foi o jogo em Penafiel. No final, ficámos todos contentes porque ganhámos, mas foi um jogo menos bem conseguido da nossa parte", admitiu, antes de finalizar: "Continuamos a crescer, longe da perfeição, mas sempre com os pés assentes na terra, com a consciência de que temos de ser sérios, focados e fazer o nosso melhor."Jorge Costa abordou ainda o intenso mês de janeiro que o Ac. Viseu terá pela frente, com três jogos na 2.ª Liga, um na Taça de Portugal e pelo menos um na Allianz Cup, mostrando-se satisfeito por o clube estar nessa situação. "Acho que deveria ser assim, com mais jogos e mais competição. Os jogadores vão dar uma boa resposta a nível físico. A grande maioria deles não está habituado a esta densidade competitiva, mas não é preocupação. É jogar, recuperar, jogar e recuperar, esperando que os resultados sejam positivos, porque tudo se torna mais fácil", concluiu.O Ac. Viseu recebe o FC Porto B no sabádo, pelas 11 horas, em jogo da 15.ª jornada da Liga Sabseg.