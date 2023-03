Jorge Costa deixa alerta: «Qualidade e futebol do Mafra não condiz com a tabela»

Depois do empate na jornada anterior frente ao E. Amadora, um rival na luta pelos lugares de subida, o Ac. Viseu visita este domingo o Mafra, num jogo que terá lotação esgotada. Apesar da situação pouco confortável do adversário na tabela, Jorge Costa teceu rasgados elogios à equipa agora às ordens Rui Borges."O Mafra é claramente daqueles caso em que a qualidade, individual e coletiva, bem como a forma como jogam um futebol positivo, não condiz de todo com a sua atual classificação. Acredito que o tempo colocará tudo no seu lugar e que o Mafra, porque merece e tem qualidade, vai sair da situação em que está", disse o técnico dos viriatos, na antevisão à partida.Nesse sentido, Jorge Costa quer o Ac. Viseu na sua melhor versão em Mafra. "Alertei os meus jogadores que, embora tenhamos sempre de respeitar os adversários, o subconsciente pode por vezes ser distraído por fatores como a classificação e podemos achar que, com maior ou menor dificuldade, vamos acabar por vencer em Mafra. Só um Académico a 100 por cento em todas as vertentes e no seu melhor conseguirá vir de Mafra com os três pontos", finalizou.O Ac. Viseu defronta o Mafra este domingo, pelas 14 horas.