Jorge Costa e a mudança para o Ac. Viseu: «Vim para um projeto apetecível»

Na mais recente edição do Magazine da Liga Sabseg, Jorge Costa, técnico do Ac. Viseu, abordou os primeiros tempos ao leme dos viriatos e os motivos que o levaram a aceitar o convite por parte da SAD viseense."Vim para um projeto apetecível, com bons jogadores, boa estrutura e boa organização, recheado de talentos e o desafio é transformar estes talentos numa boa equipa. Os resultados estão a ser bons, o que faz com que os jogadores acreditem no trabalho e agora é dar continuidade ao trabalho para errarmos cada vez menos. Quando se ganha é tudo mais fácil", afirmou o treinador, de 51 anos, garantindo sentir-se em casa: "Fui muito bem recebido por toda a gente. Viseu tem sido uma surpresa agradável, já não vinha cá há alguns anos."Apesar do excelente arranque à frente da equipa, com seis vitórias em oito encontros e apenas uma derrota, e do forte investimento feito para esta época, Jorge Costa, que pegou na equipa à 6.ª jornada, garante que a subida de divisão não foi objetivo traçado quando chegou. "Quando abraçamos estes projetos, temos sempre sonhos, mas a verdade é que nada disso me foi pedido. Cheguei aqui com o clube nos últimos lugares, o que me tira qualquer tipo de pressão, e agora vamos ver o que é este projeto nos pode dar no final", disse.Já com experiência de 1.ª Liga no currículo, na ótica do técnico não há diferenças entre os dois principais escalões do futebol português, exceto talvez uma maior incerteza nos resultados na 2.ª Liga. "Muita gente tem a ideia de que se joga de forma diferente, mas não. Há muita qualidade na 2.ª Liga, como há na 1.ª Liga e na Liga 3. No futebol, não há equipas de primeira ou de segunda, nem treinadores de primeira ou de segunda, há pessoas competentes e menos competentes", atirou, antes de concluir: "Em relação à 1.ª Liga, há uma maior incerteza no resultado antes do início do jogo. Na 1.ª Liga, os resultados tendem a ser mais previsíveis."Questionado sobre se tem uma postura diferente enquanto treinador em relação aos tempos de jogador, Jorge Costa não teve problemas em reconhecer esse facto: "Provavelmente sou diferente. A idade também nos traz outra maturidade e forma de ver a vida. Tento ser um exemplo para os meus jogadores em termos de controlo emocional. Como jogador era mais explosivo, agora sou mais paciente e tranquilo."