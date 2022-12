Jorge Costa e a presença do Ac. Viseu na final four da Allianz Cup: «Sonho tornou-se realidade»

Depois de ser eleito o melhor treinador de outubro/novembro da Liga Sabseg, Jorge Costa recebeu agora o prémio referente à distinção. O técnico, de resto, não escondeu o orgulho pela conquista."Sinto um orgulho enorme, este é o reconhecimento de um trabalho bem feito. É evidente que se trata de um prémio individual mas que, obrigatoriamente, tenho de repartir com muita gente. Começo pelos jogadores porque são eles que, dentro do campo, decidem se eu sou, ou não, um bom treinador. Depois, pela minha equipa e por todo o trabalho diário, com toda a estrutura que faz parte deste Ac. Viseu, toda a gente tem sido exemplar e de uma dedicação enorme", referiu aos meios da Liga Portugal.O timoneiro dos viseenses abordou ainda o facto de o clube ter chegado à final four da Allianz Cup, competição na qual vai enfrentar o FC Porto na meia-final: "Para já, temos de pensar no regresso à Liga Portugal SABSEG. Temos ambição, temos sonhos e já os tínhamos antes de chegar a esta Final Four. O sonhar não faz mal a ninguém, só faz bem. Fomos sonhando acordados e o sonho tornou-se realidade. O que estamos a fazer é extraordinário".