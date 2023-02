Jorge Costa e o dérbi beirão: «Manter o controlo emocional para fazer um bom jogo»

Depois de várias temporadas sem se defrontarem, Ac. Viseu e Tondela voltam a encontrar-se, esta sexta-feira, pela terceira vez esta época, em mais uma edição do dérbi beirão. No lançamento da partida, o técnico do viriatos, Jorge Costa, admitiu tratar-se de um embate especial, revelando as chaves para o sucesso."Acimo de tudo, temos de manter a nossa identidade e ter muito controlo emocional para fazer um bom jogo e vir de Tondela com os três pontos. É sempre um jogo especial, os dérbis são sempre especiais e acho que o segredo vai passar por aí, pelo controlo emocional e por encarar este jogo como mais um passo na nossa caminhada", afirmou o treinador, de 51 anos, em declarações reproduzidas pelo Jornal do Centro.Sem levantar o véu sobre a estratégia para o jogo, Jorge Costa deixou vários elogios ao adversário. "Vamos jogar fora, contra uma excelente equipa, com valor de 1.ª Liga, portanto com um grau de dificuldade elevado, acrescentando a isso o facto de ser um vizinho. Conhecemos o Tondela de trás para a frente e de frente para trás. É uma equipa que tem muitos pontos fortes, a começar pela qualidade de jogo, pela experiência e qualidade dos jogadores. Está a fazer um campeonato tranquilo e terá as suas aspirações", afirmou, antes de concluir: "Têm alguns pontos que vamos querer explorar, mas acho que temos que nos preocupar muito com aquilo que somos, o que temos que fazer e com a capacidade para o fazer."O Ac. Viseu visita o Tondela esta sexta-feira, pelas 18 horas. Nos duelos anteriores entre as duas equipas, houve um empate a duas bolas na 1ª volta do campeonato e uma vitória do Ac. Viseu, por 4-1, para a Allianz Cup. Os dois jogos foram no Fontelo.