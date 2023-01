Jorge Costa e o duelo com Feirense: «Provavelmente o mais difícil desde a minha chegada a Viseu»

Conseguido o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal, o Ac. Viseu, que não perde há 18 jogos, regressa à Liga Sabseg com uma visita difícil ao Estádio Marcolino de Castro, casa do Feirense, que está há dez partidas sem conhecer o sabor da derrota. Nessa ótica, o técnico Jorge Costa reconheceu que terá pela frente um teste de máxima exigência."São duas equipas que estão a passar uma fase boa, duas equipas moralizadas e que vêm de bons resultados. Será, provavelmente, o jogo mais difícil desde a minha chegada a Viseu", afirmou, na antevisão à partida, em declarações reproduzidas pelo Jornal do Centro. "O Feirense é uma equipa bem orientada, muito especifica na sua forma de jogar e que, seguramente, nos vais criar grandes dificuldades, mas estamos preparados e temos argumentos para contrariar a forma de jogar do Feirense", frisou.Com a equipa praticamente a 100 por cento, apenas Nussbaumer e Massimo são baixas por lesão, o recém-anunciado reforço, Jovani Welch, ainda não entrará nas contas, embora o técnico já tenha comentado a sua chegada. "É um jogador de meio campo, um pouco diferente daquilo que temos e que nos vai acrescentar algo que não tínhamos na nossa equipa", explicou Jorge Costa, que garante que a sua missão principal no Ac. Viseu "é fazer cada dia melhor, valorizar os jogadores e dar bons espetáculos".Sobre o mercado, Jorge Costa voltou a reforçar a ideia de que todos os cenários são positivos: "Se eu perdesse dois ou três jogadores era sinal que o trabalho está a ser bem feito e os jogadores estão a ser valorizados. Se receber jogadores, é ótimo, fico com mais dores de cabeça e mais opções. Se tudo ficasse como estava, seria ótimo também porque foram estes jogadores que nos colocaram nesta situação", terminouO Ac. Viseu visita o Feirense este domingo, pelas 11h00.