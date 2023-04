Jorge Costa e o duelo com o B SAD: «É um jogo onde há muito a ganhar»

Atualmente numa sequência três triunfos consecutivos na Liga Sabseg, igualando o registo máximo conseguido na prova esta época, o Ac. Viseu visita o B SAD, envolvido na luta pela sobrevivência, com a moral em alta. Apesar disso, o técnico Jorge Costa pretende que a equipa se mantenha humilde com vista à conquista dos três pontos."Estamos preparados para ir ao Jamor e regressar a Viseu com os três pontos. Vamos jogar contra um B SAD que merece todo o respeito e que irá exigir de nós o nosso melhor. Estamos numa fase boa, mas é preciso termos consciência de que nada acontece por acaso. Temos de ser ainda mais humildes do que o normal e respeitar profundamente o B SAD, não perdendo aquilo que é a nossa identidade. Temos de estar no nosso melhor a todos os níveis", começou por dizer o treinador, na conferência de antevisão ao duelo deste sábado.Apesar da situação antagónica na tabela, Jorge Costa salientou o facto de se tratar de um jogo de importância máxima para as duas equipas. "Não é aquele típico jogo de 'há pouco a perder', antes pelo contrário. Há muito a perder, ou melhor, há muito a ganhar. Nós queremos muito ganhar os três pontos que normalmente fazem sempre falta, mas que nesta fase podem fazer muita diferença", referiu, abordando o impacto de marcar primeiro nas partidas: "Não é imperial, mas sabendo que as equipas defensivamente sólidas, quando se apanham a ganhar, tornam o jogo ainda mais complicado, é importante sermos nós os primeiros a marcar para libertar a nossa ideia de jogo."Na análise ao adversário, o treinador dos viriatos foi bastante elogioso. "É uma equipa que mudou um pouco a sua forma de jogar com o novo treinador. É muito organizada, defensivamente sólida e comete poucos erros. Não sabemos qual vai ser a abordagem da BSAD no jogo de amanhã, por isso mesmo temos de nos concentrar muito naquelas que são as nossas capacidades. Vamos ter de explorar as debilidades do adversário, sabendo que tem pontos fortes com os quais temos de ter algum cuidado," finalizou.O Ac. Viseu visita o B SAD este sábado, num duelo marcado para as 11 horas, alusivo à 28.ª jornada da Liga Sabseg.