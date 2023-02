Jorge Costa e o duelo com o Torreense: «É uma equipa que está em crescendo»

Depois do empate em casa do Tondela, em mais uma edição do dérbi beirão, o Ac. Viseu volta a jogar fora de casa este fim de semana, com uma visita ao terreno do Torreense, uma das equipas em melhor forma na Liga Sabseg. Isso mesmo reconheceu o técnico Jorge Costa, na antevisão ao duelo deste sábado.

"É uma equipa que está em crescendo. O novo treinador tem feito um trabalho excelente e, especialmente em sua casa, é um adversário muito difícil. Sabemos a forma como eles jogam e atrevo-me a dizer que é uma forma diferente de todas as restantes equipas da competição. Vai exigir muita concentração e adaptação da nossa parte", começou por dizer o treinador, de 51 anos, em declarações reproduzidas pelo Jornal do Centro.





Esta será a segunda vez que as equipas se defrontam esta temporada, depois de terem integrado o mesmo grupo na Allianz Cup, jogo que terminou empatado a uma bola. Para Jorge Costa, essa partida sinalizou uma mudança no adversário. "Começaram a fazer coisas diferentes nesse jogo e criaram-nos grandes problemas porque não estávamos à espera dessa forma de jogar do Torreense. Deu para perceber que estava em fase de transformação e foi eficaz. O nosso grande adversário na Taça da Liga, ao contrário do que era esperado, foi o Torreense. Tem feito coisas boas, reforçou-se no mercado de inverno e, neste momento, é uma equipa com outros argumentos que não tinha no jogo da primeira volta aqui em Viseu", frisou.Sobre o momento de forma do Ac. Viseu, o técnico destacou o facto de a equipa ter conquistado mais pontos no arranque da 2.ª volta do que tinha conseguido no início do campeonato. "Estamos melhores. Em termos pontuais, a nossa média aumentou. É positivo e tem de ser um sinal de esperança", finalizou.O Ac. Viseu visita o Torreense este sábado, pelas 11 horas.