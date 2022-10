Jorge Costa e o embate com o Oriental: «Somos favoritos, mas temos que o provar em campo»

Prestes a retomar a participação na Taça de Portugal com um confronto frente ao Oriental, clube que milita nas distritais de Lisboa, o Ac. Viseu é claramente favorito a passar à 4.ª eliminatória da prova, estatuto que foi reconhecido pelo técnico Jorge Costa."Com todo o respeito pelo Oriental, somos favoritos para o jogo, temos que o assumir de forma humilde, sabendo que vamos encontrar uma equipa que gosta de jogar, que tem jogadores com qualidade e que, honestamente, não tem nada a perder amanhã", afirmou o treinador, na antevisão à partida, em declarações reproduzidas pelo Jornal do Centro, realçando que o adversário é uma "equipa experiente e com jogadores batidos no futebol português".Apesar do favoritismo, Jorge Costa quer a equipa alerta não sofrer dissabores. "O Académico que tem que olhar para este jogo e saber que não pode haver qualquer tipo de deslize, especialmente mental. Temos que ser fortes mentalmente. A pressão está do nosso lado. Somos favoritos, mas temos que o provar em campo. Temos uma boa oportunidade para seguir em frente", analisou, referindo que as surpresas acontecem normalmente a "quem não está precavido e não está preparado"."A minha função é essa, estar precavido e alertar os jogadores. Amanhã é um jogo a eliminar, mas é um jogo em casa perante os nossos adeptos. Não há desculpas, temos que estar 100 por cento focados no que é o nosso trabalho e a nossa função", terminou.O Ac. Viseu recebe o Oriental este sábado, pelas 15h30, em duelo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.