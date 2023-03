Jorge Costa e o Estrela: «Estamos numa realidade completamente diferente em relação à 1.ª volta»

Quando Ac. Viseu e Estrela da Amadora se encontraram na 1.ª volta da Liga SABSEG, os viriatos estavam no penúltimo lugar e Jorge Costa fazia o seu primeiro jogo aos comandos da equipa. Desde então, a situação mudou por completo e as duas equipas chegam a este duelo em lugares de acesso à subida."Já passou meio campeonato [desde que cheguei], passou rápido e estamos numa realidade completamente diferente da que estávamos no jogo da 1.ª volta", recordou o técnico Jorge Costa, antes de elogiar o adversário: "A nossa equipa não sofreu alterações desde então, enquanto o Estrela da Amadora reforçou-se e por mérito próprio está em lugar de subida. Tem um excelente treinador, equipa, estrutura e uma aposta clara, estando dentro dos lugares a que se propuseram."Num embate entre 2.º e 3.º classificados, Jorge Costa antevê um bom espetáculo: "Tenho a certeza que vai ser um jogo bem jogado, com duas equipas com qualidade e que está a criar grandes expectativas."O Ac. Viseu recebe o Estrela da Amadora este domingo, pelas 14 horas.