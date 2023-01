Jorge Costa e o favoritismo do Ac. Viseu nos 'oitavos' da Taça: «Temos toda a responsabilidade»

O Ac. Viseu joga esta quarta-feira com o Beira-Mar, pelas 20h15, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. No lançamento da partida, o técnico Jorge Costa assumiu "toda a responsabilidade do jogo", mas alertou os seus jogadores para a necessidade de "terem essa consciência e passarem das palavras às ações".O treinador do Académico diz que esta assunção "não é falta de humildade, porque acho que somos favoritos, num jogo que se decide em 90 minutos", pelo que "do primeiro ao último segundo temos que ser completamente sérios e estar focados" pois "tudo pode acontecer".Sobre o Beira-Mar, Jorge Costa diz que "é uma boa equipa, tem mérito e valor". O treinador do Ac. Viseu lembrou que o adversário "mudou há pouco tempo de treinador, que põe as suas equipas a jogar bom futebol". Além disso, lembrou que "tem alguns jogadores com experiência".Jorge Costa deixou o alerta, pois "quando tudo se decide num só jogo, tudo pode acontecer, ao contrário de uma competição por etapas em que podes recuperar". Deste modo, "o que acontecer neste jogo vai depender muito daquilo que nós quisermos ou não fazer", pois "temos toda a responsabilidade", num jogo que definiu como "um dérbi", pela proximidade geográfica das equipas.O técnico do Académico de Viseu esclareceu que, em relação ao mau estado do relvado do Fontelo, a administração da SAD "não tem qualquer responsabilidade na situação e tem feito um esforço enorme para resolver algumas coisas que, no meu ponto de vista, não funcionam como devem". Refira-se que o relvado tem sido alvo de tratamento por estes dias, para que surja em melhores condições no encontro da Taça, depois de umem que o relvado estava longe do melhor.O alemão Roberto Massimo é o único indisponível para a partida de amanhã, com o Beira-Mar.