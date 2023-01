Jorge Costa e o momento da equipa: «Acho que é ótimo haver uma ansiedade positiva»

De regresso ao Municipal do Fontelo, o Ac. Viseu pode, frente ao Nacional, alcançar os 20 jogos consecutivos sem perder. Apesar da vontade de atingir esse marco assinalável, Jorge Costa garante que isso não traz um pressão negativa ao grupo de trabalho."O ano passado, por esta altura ou numa fase mais adiantada, havia também muita ansiedade, mas era bem pior. Quando há uma ansiedade boa, positiva, para atingir coisas positivas, acho que é ótimo. O objetivo que temos é positivo: o de manter uma série de invencibilidade o máximo possível", afirmou o treinador, em declarações reproduzidas pelo Jornal do Centro, antes de reforçar: "Não há qualquer tipo de nervosismo ou depressão, porque estamos à procura de aumentar um recorde positivo. É uma ansiedade boa que se controla facilmente. Fossem todas assim."Em relação ao adversário deste sábado, destaca a subida de rendimento dos insulares. "Mudou um pouco a sua forma de jogar. É uma equipa que valoriza muito ter bola, está tranquilo na tabela e amanhã vem aqui sem nada a perder. Vai seguramente dificultar aquilo que é a nossa tarefa", analisou.O duelo com o Nacional surge antes do embate com o FC Porto, na final four da Taça da Liga, mas o técnico dos viriatos não desvia o foco do jogo da Liga Sabseg. Temos o Nacional, ponto final. Esta semana foi toda focada no jogo com o Nacional. Acabando o jogo, pensaremos no que vem a seguir. Estaremos na máxima força para o jogo de amanhã", vincou.Jorge Costa abordou também a atenção mediática a que a equipa tem estado sujeita nesta fase. "Claro que sei e estou atento ao que é dito e ao que é falado. Mas faço-o com naturalidade. Tenho muitos anos de futebol e já não tenho de idade de me deixar enganar ou deixar levar por tudo o que queiram fazer. Estamos em sintonia, eu e a direção. O projeto que me foi apresentado mantém-se inalterado até ao dia de hoje. Não se alterou uma vírgula. O que alterou foi que éramos últimos classificados e, neste momento, estamos numa posição bem melhor, numa final four e na Taça de Portugal", explicou, antes de finalizar: "Estamos todos conscientes de que nada nos foi oferecido e que nada caiu do céu."O Ac. Viseu recebe o Nacional este sábado, pelas 11 horas.