Jorge Costa e Tozé Marreco distribuíram 'batas com poderes'

Jorge Costa e Ícaro, do Ac. Viseu, assim como Tozé Marreco e Ricardo Alves, do Tondela, participaram na iniciativa 'Esta Bata Tem Poderes', da Fundação do Futebol.Técnicos e jogadores visitaram a ala pediátrica do Centro Hospitalar Tondela - Viseu, Epe (Hospital de São Teotónio) oferecendo camisolas dos 34 clubes participantes nas ligas profissionais transformadas em batas hospitalares. O grande objetivo, como sempre, foi cumprido: proporcionar um dia diferente e feliz a crianças que enfrentam neste momento problemas de saúde.