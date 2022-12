Jorge Costa eleito treinador do mês da Liga Sabseg

Jorge Costa foi eleito o treinador do mês da Liga Sabseg, distinção referente a outubro e novembro. O técnico do Ac. Viseu, de 51 anos, recolheu 21% dos votos e levou a melhor - por muito pouco, diga-se - sobre Paulo Alves, que lidera o Moreirense e recolheu 20% dos votos, e Vítor Martins, treinador do Leixões que somou 14% das preferências.Ao longo deste período, o emblema do Fontelo somou quatro vitórias e dois empates, o que permitiu à equipa ascender na classificação até ao atual 6.º posto, a apenas dois pontos do lugar de playoff e a oito do primeiro patamar que dá subida direta à Liga Bwin.Os viriatos não se ficam por aqui no que toca a prémios, tendo em conta que André Clóvis foi considerado o avançado do mês da 2.ª Liga, também referente a outubro e novembro. O jogador, de 25 anos, reuniu 36,3% dos votos dos treinadores desta competição, superando Kodisang (Moreirense) e Marco Matias (Farense), que registaram 12,59% e 8,15% dos votos, respetivamente.