Jorge Costa: «Estamos na reta final e temos de manter o foco»

Num dos dois jogos desta jornada que coloca frente-a-frente duas formações do topo da tabela, o Ac. Viseu recebe o Vilafranquense com o intuito de responder à vitória do Farense frente ao líder do Moreirense e distanciar ainda mais o seu perseguidor. Nesse sentido, o técnico Jorge Costa perspetiva uma partida equilibrada e repartida."Será um jogo muito difícil contra uma equipa que está muito próxima de nós. O Vilafranquense é uma belíssima equipa, bem organizada e com valores individuais acima da média, que vai certamente dificultar o nosso objetivo. Estamos na reta final e temos de manter o nosso foco, concentração e esta vontade, continuando a fazer coisas boas", disse o treinador, na conferência de antevisão, antes de continuar: "Espero um jogo mais equilibrado. Temos a nossa forma de jogar bem sustentada, que não é segredo para ninguém, e dificilmente procuraremos algum efeito surpresa. Também pela forma do Vilafranquense jogar, acho que amanhã vamos ter um jogo mais repartido e mais equilibrado."Jorge Costa aproveitou ainda para fazer um balanço do percurso da sua equipa, numa altura em que faltam apenas oito jogos e o clube continua bem dentro da luta pela subida. "Temos vindo a fazer o nosso caminho de uma forma muito séria e honesta, com muita qualidade. Como é óbvio, nem sempre fazemos aquilo que queremos nem damos o espetáculo que desejamos apresentar, algumas vezes por demérito nosso e muitas outras por mérito do adversário. A 2.ª Liga é uma competição muito renhida, onde facilmente vemos o último classificado a vencer ao primeiro. Tenho um orgulho enorme do que temos feito desde a minha chegada. Tudo o que é extra Académico é-me totalmente indiferente. Só interessa mesmo aquilo que podemos controlar, esse é o nosso foco", finalizou.Por sua vez, o médio Paná frisou que a semana de trabalho decorreu dentro da normalidade e reconheceu que uns dos aspetos a melhorar em relação ao jogo anterior é a gestão dos acontecimentos. "Tivemos uma boa entrada no último jogo, o que foi bom porque já procurávamos isso há algum tempo. Claro que podíamos ter gerido melhor, mas do outro lado também havia uma ótima equipa. O que aconteceu faz parte do futebol, mas claro que queríamos ter gerido de outra forma o resultado. E por isso mesmo trabalhámos durante a semana para conseguirmos de novo entrar da melhor forma em jogo e conseguirmos depois uma gestão que nos deixe mais tranquilos", explicou.O Ac. Viseu recebe o Vilafranquense este sábado, pelas 11 horas.