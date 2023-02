Jorge Costa: «Estivemos no jogo até ao último segundo»

Jorge Costa gostou da exibição do Académico de Viseu diante do FC Porto, pese embora a derrota por 1-0 que ditou a eliminação da equipa viseense nos quartos de final da Taça de Portugal. À Sport TV, o treinador do conjunto da 2.ª Liga vincou que o emblema que comanda disputou taco a taco a partida com os dragões."É o adversário que defrontámos. Na final four da Taça da Liga disse que temos de usufruir destes momentos. Aí respeitámos em demasia o FC Porto mas hoje fomos mais atrevidos. Depois dessa experiência, aprendemos com alguns erros e hoje fizemos um jogo fantástico, em termos da solidez da equipa. Acabámos por sair de cabeça erguida. A sensação que tenho é que estivemos no jogo até ao último segundo.""É isto. O nosso projeto passa um pouco por isto. Não passaria por uns quartos de final nem final four, foi mais do que esperávamos. Mas passava por colocar o Viseu no mapa, o clube e os jogadores são falados, pela forma como estamos a fazer as coisas. Jogamos olhos nos olhos seja contra quem for.""Foi a minha primeira vez no Fontelo com tanta gente, num jogo que correu bem exceto o resultado final. Que possamos ter uma moldura humana assim também no domingo.""Claramente a Taça de Portugal tem algo de especial. Não perdeu o encanto, apesar de não a disputar há muitos anos. Mas não passava de um sonho e não nos fez mal nenhum sonhar. Poderia ter acontecido. O jogo foi dividido e podia ter caído para o nosso lado."