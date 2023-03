Jorge Costa faz 'mea culpa': «Um ato isolado de uma pessoa não me pode tirar do sério»

Depois de um tropeção inesperado na visita ao Mafra, o Ac. Viseu recebe o Sp. Covilhã com o intuito de provar que a derrota na última jornada foi um mero acidente de percurso. Na antevisão, Jorge Costa falou na "semana mais longa" da época, abordando também o desentendimento com um adepto no final da última partda."Não tenho qualquer problema em fazer um 'mea culpa'. Tenho idade, maturidade e educação suficientes para perceber que um ato isolado de uma pessoa não me pode tirar do sério. Não é este o caminho que quero, nem o futebol que quero. Apesar de ter todo o direito de me sentir injustiçado, não o devo fazer porque tenho uma responsabilidade acrescida", referiu o técnico dos viriatos, em declarações reproduzidas pelo Jornal do Centro, já depois de ter sublinhado a necessidade de reagir ao último resultado."Foi a semana mais longa, num sentido figurado. Depois do que aconteceu em Mafra, o que mais queríamos é jogar o mais rapidamente possível para conquistarmos os três pontos, para termos certezas de que não foi por acaso que chegámos a esta situação, para dar uma prova de caráter de que o que aconteceu em Mafra foi um acidente de percurso. Esta espera é dolorosa", explicou.Sobre o adversário, o técnico destacou a melhoria recente dos serranos. "É uma equipa completamente diferente da que encontrámos na primeira volta. Mexeu muito no mercado de dezembro, reforçou-se. Mesmo o sistema de jogo é diferente do que encontrámos já com o Alex Costa. Não há segredos: nós sabemos o que o Covilhã vale e as dificuldades que vamos encontrar amanhã. Está a crescer. Há uns tempos, era dada como condenada à descida de divisão e, por mérito próprio, está numa fase boa", concluiu.O Ac. Viseu recebe o Sp. Covilhã este domingo, pelas 12h45.