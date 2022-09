Jorge Costa: «Nada é melhor do que uma vitória para repor os níveis de motivação e confiança»

A dois dias de fazer a estreia no comando técnico do Ac. Viseu, Jorge Costa fez a antevisão à visita ao Estrela da Amadora, abordando a sua missão durante estes primeiros dias à frente dos viriatos, a única formação que ainda não venceu na presente edição da Liga Sabseg."Têm sido dias de muito trabalho à procura de ter o maior conhecimento possível em todas as áreas. Encontrei uma equipa a viver uma situação que não é agradável, atípica, mas com muita qualidade individual, com jogadores de grande valia e a minha tarefa é transformar estes talentos numa equipa sólida e começarmos a somar pontos que é aquilo que precisamos", afirmou, apontando à necessidade de crescimento da sua equipa e da importância de o fazer com suporte de vitórias."Temos de crescer como equipa, sermos mais sólidos em termos coletivos, porque depois com os talentos que temos, coisas boas virão. Os níveis de confiança não podem estar elevados, isso é normal, tendo em conta o que tem acontecido. Nada melhor do que uma vitória para repor os níveis de motivação, é isso que queremos na segunda-feira. Queremos começar o mais rapidamente possível a somar pontos, frente a um adversário difícil", explicou, antes de concluir: "Temos um longo caminho a percorrer, de forma tranquila e sem qualquer tipo de pressão, mas estou confiante neste projeto."Uma das defesas mais batidas neste início de campeonato, Jorge Costa admitiu que o processo defensivo foi um foco do trabalho durante esta semana. "O facto de sofrermos golos não é só responsabilidade da defesa: é de toda a equipa. Eu vejo o futebol como um todo e é sinal que algo não está bem no processo defensivo. A nossa equipa com a qualidade individual que tem, com maior ou menor dificuldade vai fazer golos, mas temos de ser mais sólidos no processo defensivo, cometer menos erros individuais, minimizar os riscos e tentar não sofrer. É uma preocupação clara, óbvia e evidente que foi trabalhada esta semana. Espero já ver algumas melhorias na segunda-feira", atirouReferindo que as dinâmicas apresentadas são mais importantes que o sistema tática, o técnico admitiu que não haverá mudanças radicais no onze para este primeiro jogo à frente dos viriatos.O Ac. Viseu defronta o Estrela da Amadora na segunda-feira, em Rio Maior, pelas 18 horas