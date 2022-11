Jorge Costa: «Não é um jogo de tudo ou nada, mas é um jogo onde muito se pode decidir»

A atravessar uma sequência de 11 jogos sem conhecer o sabor da derrota, o Ac. Viseu pretende dar mais uma amostra da sua boa forma frente ao Famalicão, no jogo deste sábado. Esse é, aliás, o principal desejo do técnico Jorge Costa, que classificou o atual momento como "ótimo, é único e histórico"."Queremos mais. E já amanhã vamos ter uma tarefa bem difícil para mantermos esta série, mas queremos muito mantê-la", afirmou o treinador, na antevisão, em declarações reproduzidas pelo Jornal do Centro, desvalorizando os golos que a equipa vem sofrendo: "Assino já por baixo se me disser que até ao final da época vamos sofrer sempre, mas que vamos marcar mais do que sofremos. Assino já, aperto-lhe a mão, ficamos assim até ao final da época e fico muito contente."Depois de uma primeira jornada em que nenhuma equipa venceu, Jorge Costa reconhece a importância deste encontro para as contas do grupo. "Numa prova deste género, este é um jogo que quase que pode dizer-se que é decisivo ou que pode ter um peso muito grande na decisão final deste grupo", analisou, sublinhando a necessidade da equipa "jogar com a consciência de que um bom resultado pode dar muita coisa e um mau resultado, numa prova curta, quase nos pode pôr fora da competição". "Não é um jogo de tudo ou nada, mas é um jogo onde muito se pode decidir", atirou.Nesse sentido, o desejo passa por vencer, embora um empate mantenha tudo em aberto. "Um excelente resultado é ganhar, mas não perder em Famalicão é um resultado que nos deixa completamente em aberto na luta disputa do grupo", referiu, antes de finalizar: "O que queremos é ir a Famalicão e trazer os três pontos. Vai ser um bom teste para nós, para percebermos qual a resposta perante uma equipa de valia."O Ac. Viseu visita o Famalicão este sábado, pelas 15 horas, em jogo da 2.ª jornada do Grupo H da Allianz Cup.