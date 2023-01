Jorge Costa: «Não viemos cá para perder por poucos, viemos para jogar»

Apesar da derrota (3-0) e eliminação do Ac. Viseu na Allianz Cup, diante do FC Porto, Jorge Costa disse estar orgulhoso dos seus jogadores pela campanha."Sim, saio, muito, muito mesmo. Sabíamos que o FC Porto ia entrar forte e sabíamos que nos primeiros 15 minutos tínhamos de atacar para não nos criarem dificuldades. Este FC Porto é fortíssimo. Falhámos na nossa intenção de não sofrermos nos primeiros minutos. Faltou-nos mais tranquilidade no último terço para tomarmos melhores decisões. Vamos estar afastados da final, mas este jogo não apaga, pelo contrário, reforça tudo o que de bom já fizemos esta época", começou por dizer o treinador dos viseenses à Sport TV."Eu tinha-o dito antes do jogo, independentemente do que acontecesse, que amanhã temos de ser mais fortes do que hoje. Errámos, tudo bem, tranquilo, não há problema, até porque esta equipa é jovem. Não veio cá para perder por poucos. Viemos para jogar. Depois veio ao de cima a qualidade dos jogadores do FC Porto", finalizou Jorge Costa.