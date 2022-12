Jorge Costa quer fazer história no Ac. Viseu e vencer Boavista na Allianz Cup

O treinador Jorge Costa assumiu esta segunda-feira a vontade de "continuar a fazer história" no Académico de Viseu e vencer o Boavista, na terça-feira, e qualificar-se para as meias-finais da Allianz Cup.

"Espero um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo", disse o técnico do sexto classificado da 2.ª Liga, na véspera de receber o Boavista, no Estádio do Fontelo, em Viseu, pelas 20H15.

Há 14 jogos consecutivos sem perder em jogos oficiais, o técnico dos beirões assegurou que "não é nenhuma obsessão [prolongar a série], mas jogar para vencer é a imagem que esta equipa quer continuar a deixar".

Do 11.º classificado da Liga Bw, Jorge Costa espera uma equipa "sólida, que joga bem, com jogadores muito rápidos na frente".

"É uma equipa à imagem do seu treinador, o Petit, que gosta de deixar a sua marca nas equipas que treina, e este Boavista não é exceção", acrescentou o treinador dos viseenses.

Jorge Costa classificou o embate dos quartos de final da Taça da Liga como um jogo de "sim ou sim, porque só ganhar importa".

"Estamos a um passo de continuar a fazer história" no clube, considerou o técnico dos viseenses, assumindo a apreensão com o estado do relvado do Fontelo, que pode fazer diminuir a qualidade do jogo e aumentar a possibilidade de lesões.

O Académico de Viseu, vencedor do Grupo H da Taça da Liga, superiorizando-se a Tondela, Torreense, Famalicão e Estoril Praia, recebe o Boavista, primeiro do Grupo F, impondo-se a a Vitória de Guimarães, BSAD e Vilafranquense.

O vencedor avança para a 'final four' da Taça da Liga, que vai ser disputada em Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.