Jorge Costa: «Relvado não nos permite dar bons espetáculos»

Apesar do triunfo do Ac. Viseu frente ao FC Porto, o quinto de forma consecutiva, o técnico Jorge Costa não escondeu o desagrado pelo estado do relvado do Municipal do Fontelo, muito castigado pela chuva, e mostrou-se preocupado com as possíveis consequências futuras."São várias condicionantes que me começam verdadeiramente a preocupar. Sobre o jogo, foi difícil, mas defrontamos uma boa equipa, com jovens que jogam bem e estão a procurar o seu espaço", começou por dizer, antes de abordar o tapete verde: "Este relvado é mais do mesmo. Não nos permite fazer o que sabemos e o que gostamos de fazer, que é jogar bem. É um perigo para a saúde dos jogadores, não só os nossos, e não nos permite dar bons espetáculos. Preocupa-me porque quarta-feira temos outros jogos neste relvado. Jogar aqui é um esforço físico. Hoje perdemos o Massimo outra vez. Vamos ver como os jogadores respondem amanhã, mas teremos de gerir de outra forma contra o Beira-Mar."Com um calendário preenchido em janeiro, o técnico está focado em encontrar soluções. "Com muito orgulho podemos dizer que estamos nas três competições. Com um relvado diferente poderíamos fazer outra gestão, mas sou funcionário do Académico para encontrar soluções e não desculpa", concluiu.Com a vitória deste sábado, o Ac. Viseu isola-se, à condição, no 3.º lugar com 26 pontos.