Jorge Costa: «Taça não é um objetivo, mas um sonho»

No lançamento do embate da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, frente à Camacha, o técnico do Ac. Viseu, Jorge Costa, disse esperar que o horário pouco usual para uma partida desta competição não tenha impacto negativo no desempenho da sua equipa."Espero que o facto do jogo ser a meio da semana e de manhã não tenha interferência na concentração e motivação dos nossos jogadores", começou por dizer, manifestando o desejo de vencer: "Aconteça o que acontecer, fica resolvido amanhã. Temos de respeitar muito o adversário e temos de ser sério, porque queremos ir o mais longe possível na competição e isso obriga a que façamos um bom jogo amanhã. Temos que dar o nosso melhor."Apesar da vontade em seguir em frente, Jorge Costa foi bastante pragmático na forma como olha para a participação do Ac. Viseu na competição. "Não é um objetivo, porque não pode ser um objetivo para uma equipa como o Académico, mas é um sonho e sonhar faz bem. Respeitamos muito a competição e queremos ir o mais longe possível, mas estamos sempre dependentes do sorteio, que pode ser mais ou menos benéfico", explicou o técnico, admitindo alterações no onze em relação ao último encontro.O Ac. Viseu recebe a Camacha esta quarta-feira, pelas 11 horas.