Jorge Costa: «Temos de igualar os adversários na vontade de vencer»

Depois de alcançar a primeira vitória no comando técnico do Ac. Viseu, Jorge Costa pretende manter a equipa no rumo das vitórias para o embate da Taça de Portugal, este domingo, frente ao Fabril. Na antevisão, o técnico pediu seriedade e vontade de vencer."Será um jogo de dificuldade elevada para nós, sobretudo pelo que são as nossas obrigações. Respeitamos muito o adversário, temos muito a ganhar no jogo de amanhã, que é a passagem à fase seguinte da Taça de Portugal, e sabemos que os olhos estão todos sobre nós. Se somos sérios diariamente, amanhã temos de ser ainda mais", começou por dizer, antes de deixar o alerta: "Não admito que haja jogadores ou equipa com mais vontade que a minha. Pode haver com mais ou menos qualidade, com mais ou menos orçamento, mas vontade não pode haver. Temos de igualar, no mínimo, todos os adversários e se possível superá-los na vontade de vencer."Sem traçar objetivos demasiados ambiciosos na prova, Jorge Costa manifestou o desejo de chegar o mais longe possível: "Numa prova como esta, a eliminar, não há favoritos. Um mau jogo, em que algo corra mal, pode colocar qualquer equipa fora da Taça, portanto o nosso objetivo é, neste momento, eliminar o Fabril e seguir em frente. Depois é preciso sorte no sorteio, mas é uma prova que respeitamos muito e onde queremos ir o mais longe possível."O Ac. Viseu visita o Fabril este domingo, pelas 15 horas.