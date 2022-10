Jorge Costa: «Temos potencial para regressar a Viseu com os três pontos»

Após ter-se deixado empatar na receção ao Leixões a meio da semana, o Ac. Viseu desloca-se este domingo a Rio Maior, casa emprestada do Vilafranquense, para tentar retomar o caminho das vitórias. Apesar do desgaste, o técnico Jorge Costa garante que a equipa está preparada para fazer um bom jogo diante dos ribatejanos."Tivemos um jogo desgastante e vamos ter uma viagem longa, mas isso não serve de desculpa ou justificação. A equipa está bem, recuperaram bem e vamos estar fisicamente no nosso melhor. O Vilafranquense está na mesma situação e acho que as duas equipas partem em ponto de igualdade. Estamos preparados para fazer um bom jogo", disse o treinador, confiante na capacidade da equipa para vencer um adversário de grande valia."Temos potencial para regressar a Viseu com os três pontos. Se tivermos a capacidade de jogar bem, como equipa e concentrados, temos todas as condições para vencer uma equipa que está a fazer um belissimo campeonato. O Vilafranquense está neste momento numa situação tranquila, joga bem, é bem orientada e tem jogadores com muita experiência. Vão-nos criar muitas dificuldades e temos de ter capacidade de também lhes criar problemas", frisou.O Ac. Viseu visita o Vilafranquense este domingo, pelas 18 horas.