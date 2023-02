Jorge Costa: «Vamos defrontar o adversário mais forte da 2ª Liga»

O Moreirense-Ac. Viseu é o jogo de cartaz da jornada 19 da Liga Sabseg, isto na medida em que se defrontam o 1º e o 4º classificados do campeonato. Na antevisão do encontro, Jorge Costa assumiu estar à espera de muitas dificuldades."É um adversário fortíssimo, aliás a classificação assim o demonstra. Vai completamente na frente por mérito próprio. É uma equipa experiente, bem orientada, individual e coletivamente com grande valia. É o adversário mais forte da 2ª Liga, mas espero, no mínimo, a mesma qualidade que tivemos no último jogo", disse o técnico, em declarações replicadas pelo 'Jornal do Centro'.Recorde-se que, para o campeonato, o Ac. Viseu não perde há 12 encontros.