Jorge Simão apresentado no Ac. Viseu: «É um projeto com identidade e um potencial muito especial»

O Ac. Viseu oficializou esta sexta-feira a contratação de Jorge Simão para assumir o comando técnico da equipa principal dos viriatos , confirmando a informação avançado por esta manhã . O treinador, de 47 anos, assinou um contrato válido até junho de 2024, ou seja, até ao final da presente temporada.Nas primeiras palavras aos meios do emblema viseense, Jorge Simão realçou o entusiasmo por abraçar um "projeto único". "Quero sobretudo agradecer a confiança e dar conta do orgulho pelo desafio que assumimos, com grande entusiasmo, ambição e sentido de responsabilidade. Este é um projeto único, com identidade e potencial muito especiais. Vamos dar o nosso melhor pelo Académico de Viseu, pelos seus adeptos e pela região", disse o treinador.Por sua vez, Mariano Lopez, presidente do clube e da SAD viriata, destacou a exigência do projeto: "A contratação de Jorge Simão, um treinador com percurso e experiência ao mais alto nível no futebol português, representa a dimensão e a exigência do projeto Académico de Viseu. Queremos desejar as maiores felicidades ao Jorge, estando seguros de que a sua capacidade de trabalho e visão para o futebol estão alinhados com os valores do nosso clube e da nossa região."Sem clube desde a experiência no Santa Clara na época passada, Jorge Simão conta na sua carreira com passagens pelo Atlético, Mafra, Belenenses, P. Ferreira - em duas ocasiões -, Chaves, Sp. Braga e Boavista. No estrangeiro, já orientou o Al-Fayha, da Arábia Saudita, e o Mouscron, da Bélgica.Jorge Simão orienta já o treino desta tarde do Ac. Viseu.