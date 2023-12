Jorge Simão e a mudança de treinador no Torreense: «Facilita o meu trabalho»

O Académico de Viseu vai receber, este sábado, o Torreense, na estreia definitiva de Tulipa ao comando da formação de Torres Vedras.Em declarações na conferência de imprensa, Jorge Simão não deixou passar em branco na antevisão ao encontro, até porque conhece bem essa realidade, tendo ele próprio assumido o cargo deixado por Vítor Martins."Quando há um clube que decide por trocar de treinador, até porque eu já estive nessa situação, tenho mais ou menos a ideia do que se pode fazer em dois ou três dias antes do jogo. Eu, enquanto treinador adversário, facilita o meu trabalho porque o treinador pode mudar e tocar algumas situações, mas passo a focar-me completamente naquilo que nós queremos fazer. O foco passou a ser completamente esse. Não gosto de estar a pensar no adversário nesta situação. Claramente, o foco é naquilo que queremos fazer e nas nossas missões táticas em jogo", disse o técnico dos beirões.No comando do Ac. Viseu há seis jornadas, Jorge Simão já tem uma ideia do apoio que a população viseense dá à equipa da casa e visa que a moldura humana só tem tendência a aumentar com um único tónico: "ganhando jogos"."Eu estou cá há pouco tempo, mas já começo a sentir isto. Acho que é uma cidade que gosta muito de futebol. Se nós, como clube, conseguirmos aliciar as pessoas, elas mobilizam-se para nos apoiarem. Como conseguimos isso? Ganhando jogos, aí as pessoas vêm. Já tive essa curiosidade de perceber, naquela sequência de jogos sem derrotas que o Académico teve no ano passado [com Jorge Costa no comando], a média de assistências subiu muito. Temos de puxar por isso. Nós, digo clube, direção, equipa técnica e grupo de trabalho", enfatizou Jorge Simão.O Ac. Viseu recebe o Torreense pelas 11 horas, no Estádio do Fontelo, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga SABSEG.