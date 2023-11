Jorge Simão e a receção ao Benfica B: «É preciso quebrar o ciclo de não conseguir vencer»

Ao terceiro jogo no comando técnico do Ac. Viseu, Jorge Simão ainda procura a primeira vitória. Apesar da derrota frente ao P. Ferreira, depois do empate com o Nacional na estreia, o técnico dos viriatos viu melhorias de um jogo para outro e está otimista num bom desfecho frente ao Benfica B."Destes poucos dias em que estou nesta casa, em termos comportamentais e daquilo que eu quero que os jogadores façam dentro de campo, penso que crescemos do primeiro para o segundo jogo, embora o resultado não traduza isso. Em termos exibicionais e em termos de performance, fizemos coisas mais ricas no segundo jogo do que no primeiro, ainda que sem muitas situações claras de golo", disse, na antevisão ao duelo deste domingo, antes de dar a receita para o sucesso: "Aquilo que nos está a faltar é marcar primeiro que o adversário, penso que isso é fundamental. Nos dois jogos estivemos em desvantagem no marcador. Temos também de ser ainda mais consistentes ao longo dos 90 minutos. Se conseguirmos essas duas coisas, vamos ganhar."Jorge Simão comentou também o impacto da sequência de jogos sem ganhar no grupo. "Não sinto que a equipa entre presa [nas partidas]. É inevitável que o ciclo de jogos sem ganhar se traduza por uma inibição dos jogadores em determinados momentos. Acontece com todas as equipas. Quem ganha um jogo, está mais preparado para ganhar o jogo seguinte. É preciso quebrar o ciclo de não conseguir e quanto mais rápido o fizermos melhor", frisou, acrescentando: "Todos os jogos são o momento perfeito para ganhar."Sobre o adversário, o técnico admitiu que a irreverência dos jovens encarnados pode ser um fator a ter em conta: "Em relação às equipas B, com uma média de idades baixa, se isso significa irreverência, imprevisibilidade, penso que sim. Fizemos o trabalho de casa e analisámos o desempenho do Benfica B nos últimos jogos e conseguimos identificar um padrão comportamental. Não há incerteza em relação ao que procuram fazer no jogo. Com muitos jogadores, faz sentido pensarmos numa equipa mais irreverente."O Ac. Viseu recebe o Benfica B este domingo, pelas 18 horas, em jogo da 10.ª jornada da Liga SABSEG.