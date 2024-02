Jorge Simão e a receção ao Penafiel: «Temos de ser competitivos em todos os momentos»

Depois de ter visto o duelo com o Feirense adiado devido à falta de policiamento, o Ac. Viseu volta à competição com uma receção ao Penafiel, agendada para este sábado, pelas 11 horas. Na antevisão à partida, o técnico Jorge Simão recusou qualquer favoritismo diante dos durienses."A questão do favoritismo num campeonato como a 2.ª Liga, esbate-se completamente quando vemos as equipas do fundo da tabela a tirarem pontos aos da frente", começou por dizer o treinador, antes de continuar: "Quanto à nossa motivação, há aqui um ponto importante, relacionado com o facto de não termos jogado na última semana. Tentámos ao máximo reproduzir as condicionantes que iríamos ter nesse jogo, replicar aquilo que iríamos enfrentar mas, de resto, estes jogadores têm de estar no limite das suas capacidades, não só físicas como técnico-táticas. Temos de ser absolutamente competitivos em todos os momentos, seja no jogo, seja no treino".Além disso, numa altura em que vários pontos do país se encontram em alerta devido às condições atmosféricas adversas, o técnico mostrou-se otimistas em relação ao estado do relvado do Fontelo quando as duas equipas se preparem para dar o pontapé de saída no encontro: "Tem chovido intensamente nos últimos dias, mas o nosso campo tem aguentado de uma forma que até a mim me tem surpreendido. Está em excelentes condições e acredito que, se a chuva abrandar durante o dia de hoje, estará num estado muito bom para que a bola role rápido no chão."